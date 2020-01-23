أرقى إطلالات النجمات العربيات لهذا الأسبوع وأجملها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - لطالما نجحت النجمات العربيات في جذب الأنظار ليصبحن أيقونات ونموذجاً لأحدث صيحات الموضة، وبالأخص أن معظمهن يتمتعن بإطلالات مبهرة تحبس الأنفاس.

اطلالة ياسمين صبري هذا الاسبوع



وهذا الأسبوع، تميزت النجمات العربيات عن غيرهن من النجمات العالميات فيما يخص اعتمادهنّ أرقى إطلالات الأزياء التي تتّبع آخر صيحات شتاء 2020، بالإضافة إلى أجمل موديلات التسريحات والمكياج العصري الفريد والمتألّق.

اخترنا لكِ في «الخليج 365» اليوم أرقى إطلالات النجمات العربيات لهذا الأسبوع في مختلف مناسباتهن، ذلك لنكتشف معاً السرّ الكامن خلف هذا السحر الأخّاذ.

تابعي المزيد: أفضل اطلالات سيرين عبدالنور الحديثة بالصور



أجمل إطلالات النجمات العربيات لهذا الأسبوع



إطلالة النجمة أحلام بفستان أخضر فاخر

النجمة احلام بإطلالة مميزة باللون الأخضر الفاخر



تألقت النجمة أحلام هذا الأسبوع بإطلالة مميزة رصدناها على حسابها الخاص على «إنستقرام». ارتدت أحلام فستاناً فاخراً بلون الزمرد الأخضر، وقد أضفت عليه التطريزات اليدوية مزيداً من الرونق والإطلالة الاستثنائية.

وقد نسقت معه مجوهرات راقية مبهرة من مجموعة بانتير دو كارتييه Panthere De Cartier لدار كارتييه Cartier العريقة.

تابعي المزيد: نجمات تلهمك أفكاراً عصرية لتنسيق الجاكيت الجينز





إطلالة وردية للنجمة أصالة

اطلالة وردية انيقة للنجمة اصالة



ولحفلتها الخاصة على مسرح القرية العالمية بدبي هذا الأسبوع، اختارت النجمة أصالة إطلالة وردية حالمة ومفعمة الحيوية؛ من خلال بنطلون من الحرير الزهري بخصر عالٍ وقميص بالكشاكش والأكمام الواسعة Balloon Sleeves مع نقشات هندسية ملونة.

أما المكياج، فجاء ناعماً بنفس درجات ألوان ملابسها.

تابعي المزيد: ما سر اختيار دنيا سمير غانم للأزياء البراقة؟

Advertisements





إطلالة شتوية للنجمة كارول سماحة

كارول سماحة بإطلالة شتوية في منطقة العُلا



وضمن فعاليات شتاء طنطورة، رصدنا النجمة كارول سماحة بإطلالة شتوية كاجوال مفعمة بالدفء أثناء وجودها في منطقة العُلا بالمملكة العربية السعودية. وقد ارتدت كنزة صوفية مع بنطلون أسود وحذاء بوتس كاجوال، وفوقها معطف أسود طويل بتفاصيل من الفرو الفاخر. ولاستكمال الإطلالة، وضعت كارول على رأسها قبعة البيريه، التي تعدّ واحدة من صيحات موضة إكسسوارات شتاء 2020.

تابعي المزيد: أفكار لتنسيق البليزر على طريقة الفاشينيستا العرب





إطلالة بالأسود للنجمة درة زروق

النجمة درّة زروف بإطلالة بالأسود على منصة العرض لهذا الاسبوع



استعادت النجمة درّة زروق هذا الأسبوع ذكرياتها في العشرينات من عمرها، حيث رأيناها كضيفة شرف على منصة العرض بفستان سهرة طويل فاخر مشغول من الشيفون الراقي والتطريزات الدقيقة مع عقدة ضخمة استثنائية من الخلف.

ولإبراز تصميم الفستان، اختارت درّة تسريحة شعر مينيمالية أنيقة بشكل ذيل حصان.

تابعي المزيد:نجوى كرم تختار الأسود لأولى حلقات ذا فويس.. شاهدي إطلالاتها





إطلالة عصرية للنجمة مايا دياب

مايا دياب معتمدة إطلالة عصرية بطبعة الأفعى



من غير النجمة مايا دياب تجرأ على اعتماد الصيحات المميزة التي تبتعد عنها الكثيرات؟!

رصدناها هذا الأسبوع بإطلالة نهارية ترتكز على بنطلون برغندي اللون بطبعة الأفعى، وقد نسقت معه «توب» بنفس النقشة باللون الرمادي والأبيض، أما النظارات فجاءت لتضفي نظرة صارمة على الإطلالة.

تابعي المزيد: ياسمين صبري في أزياء في الأسود تخفي الوزن الزائد