أسبوع بارس للهوت كوتور ..أبرز عروض اليوم الأخير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - تابعنا عددًا كبيرًا من العروض المميزة في آخر يوم من أسبوع باريس للموضة للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020 من إيلي صعب Elie Saab إلى زهير مراد Zuhair Murad، وفالنتينو Valentino، وجان بول غوتييه Jean Paul Gaultier الذي احتفل بعيد الدار الخمسين، وقدم آخر مجموعة خاصة للهوت كوتور له. ولهذا كان يوم أمس حافلًا بالأفكار الإبداعية والتصميمات المميزة التي سنتعرضها عليكم بالتفاصيل.

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مجموعة إيلي صعب للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020:

مجموعة ايلي صعب للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020



مجموعة من الأجمل قدمها إيلي صعب Elie Saab لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور، غنية بالتفاصيل والتصميمات المميزة التي استوحاها من مزيج الأسلوب الملكي الأرووبي والمكسيكي، لتكون النتيجة تصميمات اتسمت بالفخامة الراقية مع الفن. كان التركيز بشكل أساسي على الأكمام المنفوخة التي أضافت بعدًا درامتيكيًّا، وكذلك التطريز والعمل اليدوي على الأقمشة التي بدت ثقيلة ومترفة، ولفتتنا موديلات الكاب المميزة التي زينت بعض التصميمات، وشاهدنا فساتين السهرة القصيرة والفساتين الفاخرة الطويلة ولوحة الألوان الدرجات الحيوية ودرجات الباستيل الناعمة.





مجموعة فالنتينو للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020:

مجموعة فالنتينو للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020

بين الحلم والحقيقة بين الوعي واللاوعي بين إحساس اليقظة العارم، وبين الانعزال في عالم الخيار، كل هذه الأفكار شكلت مصادر الوحي الأساسية للمجموعة الجديد التي قدمها بير باولو بيتشولي Pierpaolo Picciloli لدار فالنتينو Valentino لمجموعة الهوت كوتور الجديدة، وجميعنا نعلم ونعي البعد الفلسفي الذي تتبعه الدار، والذي يولد عنه في كل موسم مجموعة إبداعية مميزة تتنوع في تصميماتها، وتكون بمثابة حلقة وصل بين العالم الحسّي، والعالم الافتراضي. وهذه المجموعة كانت غنية شاهدنا فيها الكثير من التصميمات المميزة، التي تنوعت من ناحية قصاتها وألوانها، وأوحت بالأشكال الأولية الأصيلة التي عرفها عالم الأزياء الراقية، وبدت موادها وكأنها خضعت لتعديل خيميائي من الشرائط المعقودة وطبقات الكشكش ومزيج الأسود والأبيض ومشحات الأحمر التي تم استعمالها بشكل إيحائي واضح.





مجموعة زهير مراد للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020:

مجموعة زهير مراد للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020



مجموعة زهير مراد Zuhair Murad لموسم ربيع وصيف 2020 اتسمت بالنمط الجمالي الذي مزج بين الأسلوب الشبابي والأسلوب الأنثوي الراقي والمترف، التصميمات استوحيت من النمط الفرعوني ومن مصر القديمة، ولهذا شاهدنا فيها الكثير من اللون الذهبي الذي افتتح المجموعة بعدد من الفساتين المميزة، كما شاهدنا التطريزات الملونة على الأقمشة والقصّات التي ترجمت هذه الفكرة، لكن بأسلوب عصري وأكثر بساطة.

لوحة الألوان كانت غنية تنوعت كما ذكرنا بين الذهبي والأبيض، والأحمر والأزرق، واللون التفاحي الغني، ورصدنا عددًا كبيرًا من أجمل موديلات فساتين السهرة القصيرة والطويلة، والتنسيقات الرسمية الفاخرة.

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مجموعة جان بول غوتييه للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020:

مجموعة جان بول غوتييه للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020



50 عامًا مرّت على تأسيس دار جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier التي تُعتبر من أهم الدور الفرنسية وأكثرها إبداعًا، ومساء أمس كانت آخر مجموعة للدار كما أعلن مؤسسها ومديرها الإبداعي السيد غوتييه Gaultier ولهذا كان العرض بمثابة احتفال ضخم، شارك فيه الكثير من أصدقاء وملهمي الدار من ممثلين وعارضي وعارضات أزياء وراقصات وغيرهم. وقد شاهدنا على المسرح أجواءً من المرح التي عبّر من خلالها كل من سار على منصة العروض عن امتنانه وعن إعجابه بالدار.

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وقد توالت التصميمات التي استوحيت من الأرشيف الغني، ومن التصميمات التي تميزت بها الدار على مدار سنوات، مثل الأقمشة المقلمة والأزياء المستوحاة من أزياء البحارة، كما من الكورسيه الشهيرة التي ارتدتها عدد من النجمات، وأولهنّ مادونا Madonna في ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك فساتين الكشكش التي لطالما استوحاها من راقصات الكان كان can can ومن الأجواء الباريسية التي يعشقها، كما شاهدنا مثل العادة المزيج الأنثوي الذكوري وعددًا من الأفكار الإبداعية الجديدة.

عالم الموضة سيفتفد وبشدة إبداعات ومجموعات دار جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier الموسمية.



عروض أزياء مميزة وأحداث عديدة وتصميمات أزياء مميزة ومبتكرة تابعناها في ختام أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف.

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