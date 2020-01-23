إليك يا أبي.. رسالة مؤثرة من إيمي طلعت زكريا لوالدها

رغم ما يزيد على مرور 3 أشهر من وفاة الفنان طلعت زكريا، لكن رحيل مازال يترك ألمًا داخل ابنته إيمي، التي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا بنعيه المستمر بكلماتها المؤثرة.

وكانت آخر ما نشرته "إيمي" عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا، معلقة عليها: "إليك يا أبي إليك يا سندي في هذه الحياة.. إليك يا من زرعت في طموحًا صار يدفعني نحو الأمام إلى مستقبل ناجح أحبك يا أبي".

وتلقت "إيمي" دعوات الترحم والغفران على والدها الراحل من متابعيها.

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وفاة طلعت زكريا

وكان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وفارق الحياة تاركًا خلفه مشاريعًا لم يكملها، وأفلامُا شارك فيها ولكن لم يكن له نصيب في رؤيتها.

وقبل وفاة "زكريا" شارك في فيلم إنتاج سعودي إماراتي مشترك، انتهى من تصويره قبل فترة، لم يعرض بعد ويحمل اسم "بعد الخميس".

الفيلم من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

وتدور أحداث الفيلم حول "أبوشيماء"، رجل من عائلة أرستقراطية لديه ابنة يريد تزويجها من شاب يجب عليه خوض اختبارات صعبة كي يحظى بقبوله، وهذا الدور يؤديه الممثل السعودي جعفر الغريب.

وجسّد الفنان الراحل في الفيلم دور محاسب نصاب، لديه شركة ينصب من خلالها على الناس، الذي يفترض أن يكون له دورًا في الاختبارات أمام "أبو شيماء".