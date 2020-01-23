"رماها من الدور التاني".. شجار عنيف بين زوجين ينتهي بمحاولة قتل

شجار عنيف وقع بين زوجين، يحملان الجنسية الأردنية، لكنهما يقطنان في الكويت، انتهى بإلقاء الزوج بزوجته من شرفة منزلهما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية، أنه اندلع من منزل الزوجين، شجارًا انتهى إلى محاولة قتل مروعة بحق الزوجة، على يد زوجها الذي لاذ بعد الواقعة بالفرار.

وحينما وصل المسعفون ورجال الأمن، وجدوا الزوجة ملقاة في فناء المنزل، تعاني من كسور نتيجة سقوطها من الدور الثاني، وارتطامها بالأرض، بحسب المصدر الأمني.

وأوضحت الصحيفة الكويتية، أن الجهات الأمنية سجلت قضية شروع بالقتل، وجارِ البحث عن الزوج.