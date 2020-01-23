ظهور المخرج عادل رامي إمام، حفيد الزعيم عادل إمام يعد نادرا جدا، فوالده يحرص دائما على إبقاء أسرته بعيدا عن الإعلام، رغم أنه دائم التواصل مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
لكن رامي إمام قرر الظهور مع ابنه عادل لأول مرة، لدعمه في عمله القادم الذي يعكف عليه، فقد صور مقطع فيديو قصير من إخراجه ونشره على يوتيوب، وشجعه والده، وجعله يظهر معه عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.
وقال رامي إمام في المقطع المصور: "يا جماعة أنا جبتلكوا انهارده العريس بتاع الفيديو"، ليرد عادل بدوره، "أحب أشكر كل واحد فيكوا، وطبعا أشكر أبويا"، وطلب من المتابعين الرد على الفيديو سواء بالتعليقات السلبية أو الإيجابية.
ووعد رامي إمام، جمهوره بتقديم "عز الدين ابنه الثاني قريبا، مؤكدا على أن فيديو عادل قد وجد صدى لدى المتابعين على السوشيال ميديا".
واختتم رامي إمام المقطع المصور قائلا: "شكرا يا جماعة، وده عادل إمام جونيور لأول مرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور حفيد عادل إمام لأول مرة.. ووالده يدعمه: العريس جونيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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