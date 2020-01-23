الامارات | صرصور في مستشفى أردني يقود شاباً الى السجن

شكرا لقرائتكم خبر عن صرصور في مستشفى أردني يقود شاباً الى السجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسقط الدكتور محمود زريقات مدير مستشفى البشير، أكبر مستشفى حكومي في الأردن، الشكوى عن الشاب الذي قام بتصوير مقطع فيديو يظهر من خلاله وجود "صرصور" في قسم العناية المركزة في المستشفى. والذي تم سجنه لمدة 24 ساعة بسبب شكوى تقدم بها مدير المستشفى.

وحسب موقع "الوكيل الإخباري" الأردني ، قال زريقات أن ذلك يأتي من منطلق إنساني ، وزاد " لا يجوز الإساءة لسمعة الأردن الطبية ، كان عليه إعلامنا بالأمر دون اللجوء إلى ما قام به". ".

وأضاف أن " ما تم تداوله ، يؤثر على ثقة المواطنين بالمستشفى ، حيث يخدم شريحة كبيرة من الأردنيين ومن الجاليات العربية ، وما ظهر يعتبر أمرا سلبيا للغاية ، ولا بدّ من وجود بعض الثغرات في أي مؤسسة حكومية، لكن التشهير الإشهار بها يثير استياء المواطنين".

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وكان زريقات ، أصدر بيانا، في وقت سابق ، أكد من خلاله بأن شركات النظافة تكبدت غرامات تجاوزت ال(200) الف دينار في العام 2019، ما حفزهم لتقديم خدمات جيدة وجيدة جدا ونطمح للوصول إلى الممتاز، أجزم ان من قام بهذا العمل كان لغرض ما وبهدف تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة واجزم ان هناك من له مصلحة".