آخرها كورال "سوا سوا".. أبرز مشاركات الأطفال في أعياد الشرطة أمام السيسي

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يحتفظ الأطفال بمقاعدهم وبصماتهم الواضحة المؤثرة كل عام، خلال احتفالات أعياد الشرطة عبر التاريخ، من خلال مشاركتهم وغنائهم الكثير من الأغنيات التي تعبر عن وطنيتهم وفخرهم كونهم مصريين رافعين شعار أطفال اليوم هم رجال الغد، كان آخرهم كورال اليوم الذي أدى أغنية "سوا سوا"، ضمن احتفالية عيد الشرطة الـ68، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"هُن" رصدت أبرز فعاليات الأطفال وإبداعاتهم المستمرة كل عام للاحتفال بهذا اليوم، من خلال انضمامهم لفرق "الكورال"، أو من خلال قيامهم بالعروض الغنائية.

أغنية "آمنك وأمانك يا مصر"

شهد احتفال عيد الشرطة العام الماضي الـ67، عرض أغنية "آمنك وأمانك يا مصر" مشاركة عدد كبير من الأطفال، مرتدين فساتين باللون الأبيض ويتوسطهم طفل صغير يلقي كلمات الأغنية وسط إنصات جميع الحضور، داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

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احتفالات الشرطة الـ66 لعام 2018

وخلال احتفالات الشرطة الـ66 لعام 2018، عُرض فيلم تسجيلي حمل عنوان "هنحقق حلمنا" يتناول مجهودات الوزارة في حفظ أمن البلاد والجهود التي بذلتها كافة القطاعات بالعمل لبناء مستقبل وطننا.

احتفالية عيد الشرطة الـ65 لعام 2017

وقدم فرقة "كورال أطفال مصر" بقيادة المايسترو سليم سحاب، فقرة غنائية بالحفل الذي تقيمه وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 65 لعيد الشرطة.

وشارك أطفال "the voice kids"، يوسف فرج، أحمد السيسي، جويرية حمدي، ياسمينا العلواني، المشاركة بمسابقة "Arabs Got Talent"، أوبريت"بلدنا أمانة"، الذي جمع بينهم بعد إنفراد كل منهم بإغنية خاصة لكل منهم.

وألقى طفل شعرًا أمام الرئيس وقامات من رجال الدولة خلال الاحتفال أيضًا، أبهر من خلاله الجميع معبرًا عن حبه ووطنيته لمصر وهو بسنٍ صغير.

قصيدة "الشهيد" في عيد الشرطة

وخلال عام 2016، بالذكرى الـ64 لعيد الشرطة المصرية، تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الطفل محمد هيثم محمد، قصيدة شعرية بعنوان "الشهيد".

احتفالية عيد الشرطة الـ68

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الخميس، إلى أكاديمية الشرطة للاحتفال بعيد الشرطة الثامنة والستين، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، واستعرض حرس الشرف، حيث استقبله وزير الداخلية.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وعزفت فرقة موسيقى الشرطة السلام الوطني، كما اجتمع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة.

ويحضر الاحتفال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة وكبار رجال الدولة وقيادات هيئة الشرطة.