- 1/2
- 2/2
شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها، بلقطة طريفة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وجمعت الصورة التي نشرتها "مي" بطبيبها، اليوم الخميس، إذ صعدت على كرسي صغير بسبب فارق الطول بينهما حتى تصبح في مستوى طوله.
وعلقت "مي" على الصورة قائلة: "لما يبقى دكتورك أطول منك وتحاول تطوله"، وفي صورة أخرى: "هو علشان دكتوري هسكتله؟ شديت كرسي وطلعت أتفاهم معاه".
يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي عرض في رمضان 2019، وكان من بطولة بوسي، أمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفت على كرسي.. موقف طريف يجمع بين مي عز الدين وطبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.