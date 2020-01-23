وقفت على كرسي.. موقف طريف يجمع بين مي عز الدين وطبيبها

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها، بلقطة طريفة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وجمعت الصورة التي نشرتها "مي" بطبيبها، اليوم الخميس، إذ صعدت على كرسي صغير بسبب فارق الطول بينهما حتى تصبح في مستوى طوله.

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وعلقت "مي" على الصورة قائلة: "لما يبقى دكتورك أطول منك وتحاول تطوله"، وفي صورة أخرى: "هو علشان دكتوري هسكتله؟ شديت كرسي ‏وطلعت أتفاهم معاه".‏

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي عرض في رمضان 2019، وكان من بطولة بوسي، أمير المصري، ‏ومحمد أنور، سليمان عيد.‎