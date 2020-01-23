صور.. أزياء ربيع 2020 مستوحاة من الحضارة الفرعونية

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قدّم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، تحية خاصة للحضارة المصرية القديمة على طريقته، فقد كانت مجموعته لربيع 2020، مستوحاه من الحضارة الفرعونية، بألوانها الزاهية "أحمر، أزرق، سيمون وأسود" وتميزت كذلك بالتصاميم القديمة.
وفي عاصمة الجمال باريس، ضمن أسبوع باريس للموضة، وتحديدا بفندق Potocki أقيم عرض أزياء زهير مراد مع تيمة الحضارة القديمة التي ميزت الـrun way.
تنوعت الأقمشة التي استخدمها زهير مراد بين الشيفون، والتل، والستان.
وكان تطيريز الفساتين بمجوهرات كلها مستوحاه من الحضارة المصرية، واستخدم كذلك الترتر، والجعارين، والنقشات الفرعونية، ووضع أحزمة رقيقة على الوسط عليها بروش فرعوني.
وكانت الفساتين بين الطويلة والقصيرة، وكذلك التايورات، بعضها ملائم للسهرة، وكذلك الاجتماعات الرسمية.
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