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يصادف عيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز الـ17 من يناير، وقد احتفلت حينها الفنانة الكبيرة بعيد ميلادها الـ60، ورغم أنه مر عليها عدة أيام إلا أن الصور نشرت اليوم.
وعبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، نشرت نرمين الفقي مجموعة صور من عيد الميلا بصحبة عدد من نجمات الفن.
ويبدو أن عادة الفنانات أصبحت التجمع في كل مناسبة، أو عيد ميلاد، فقد ظهر في الصور كل من "نرمين الفقي، بوسي شلبي، ميرفت أمين، إيمي سمير غانم، ورجاء الجداوي".
واختارت دلال عبد العزيز لتلك الليلة ارتداء جاكت موف لاف من الترتر، فيما اختارت الفنانات ارتداء ملابس كاجوال تليق بالاحتفال داخل البيت.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ميرفت أمين ورجاء الجداوي ونرمين الفقي يحتفلون بعيد ميلاد دلال عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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