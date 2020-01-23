رش العطر بالطريقة الصحيحة ليدوم طويلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يقول خبراء العطور أن أفضل وسيلة لوضع العطر هو رشه أولا على معصميك ثم مسحهما على جسمك.

وتوضح إلمار كلدنيش من رابطة لمصنعي العطور: "من المهم ألا تمسح المعصمين في بعضهما لأن هذا سوف يولد حرارة ويجعل قمة الطيف العطري يتبخر بسرعة".

ولا يُنصح بوضع العطر مباشرة على الملابس لأن هذا يمكن أن يترك بقعا. ويفضل وضعه على الجسم حيث سيتفاعل مع الجلد.

ولا تنس أن الشعر هو مكان جيد لوضع العطر.

وأفضل أجزاء الجسم للتعطير هي أفضل أماكن الدورة دموية. وتقول كلدنيش وهي خبيرة عطور ألمانية: "المعصمين والحنجرة والرقبة هي أجزاء مثالية".

ويجب التأكد أيضا من عدم وضع العطر في الاتجاه الخاطئ. ونظرا لأن العطر ينساب لأعلى، فيجب أولا وضع الأيدي المعطرة على الجسم الأسفل من الجسم ثم التحرك للجذع العلوي ومنه إلى ما يطلق عليها نقاط النبض مثل خلف الركبتين والمرفقين والأذنين.

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وقم بإنهاء هذه العملية بوضع بعض العطر على منطقة الرقبة، ومن المهم الانتباه لأن أفضل توقيت لشراء العطر هو في الصباح.

ويوضح خبير العطور مارتين روبمان أنه في هذه المرحلة لا يكون الأنف قد اعتاد على كل الروائح التي يتعرض لها بشكل طبيعي في الحياة اليومية. ويشم الأنف بشكل أفضل في الصباح.

وهذه النصيحة تشمل عدم استخدام رذاذ أنف قبل شراء عطر. ويمكن للرذاذ أن يهيج الأنف.

وينصح روبمان أيضا بأخذ وقتك عند اختيار العطر.

ويوضح: "هذا يعني اختيار أكثر من عطر ووضعهم على شرائح العطور. وبعد ساعات قليلة شمها مجددا لأنه في هذا التوقيت سوف يكون طيفها الأساسي قد ظهر بشكل صحيح".

وكقاعدة عامة فإن العطور الأخف تلائم أكثر الطقس الدافئ بينما العطور الأثقل تكون أفضل عندما تنخفض درجات الحرارة.