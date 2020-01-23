غادة عبد الرازق بفستان زفاف.. ومتابعون: مبروك يا عروسة

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل، بنشرها صورة لها وهي بفستان وطرحة الزفاف، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وبدت غادة عبد الرازق، بفستان زفاف أبيض مطرز، وطرحة بيضاء، ومكياج عرائس، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.
وكان من بين تعليقات متابعيها "مبروك يا عروسة"، و"نفسي تكوني من نصيبي"، و"أنتي تجوزتي ولا إيه؟"، و"أنتي عروسة؟".
وتشارك غادة عبد الرازق في رمضان المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم "سلطانة المعز"، وكان آخر أعمالها هو مسلسل "حدوتة مرة".
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