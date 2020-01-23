منهم تامر حبيب.. 5 رجال فقط تتابعهم يسرا على "إنستجرام"

رغم أن متابعيها يصل عددهم إلى المليون ونصف متابع، إلا أن الفنانة الكبيرة يسرا، لا تتابع الكثير من الأشخاص، سواء شخصيات عامة، أو حتى من خارج الوسط الفني.

فمنذ عدة أيام، كان الحساب الرسمي للفنانة لا يتابع سوى سيدة واحدة فقط، تدعى جولي بوجيرت، وهي سيدة من أصول فرنسية، تعمل بحسب مجلة "فوج" المهتمة بأخبار المشاهير، ومديرة لشركة تهتم باستراتيجيات الشخصيات العامة على "فيسبوك"، و"إنستجرام".

كما أنها تتقن 7 لغات، وتعمل على تسويق المحتوى الترفيهي بحسب صفحتها على "لينكد إن".

ومؤخرا، باتت الفنانة تبدأ بمتابعات بعض الفنانين والفنانات حتى وصل عددهم الى 26 فقط، على رأسهن الإعلامية إسعاد يونس، شيرين رضا، منة شلبي وبشرى وغيرهن.

Advertisements

ويعد أبرز من تتابعهم يسرا، مؤخرا 5 فنانين رجال، وهم الفنان أحمد حلمي، أسر ياسين وعمرو يوسف.

فضلا عن السيناريست تامر حبيب والمصور يوسف نبيل.

الجدير بالذكر أن الفنانة تصدرت محركات البحث عقب حديثها ببرنامج "الدنيا علمتني"، بعدما شخصها الأطباء مصابة بسرطان الدم، إلا أنها عادت وأوضحت أمس أن الأمر كان منذ 15 عاما وأن التشخيص كان خاطئا.