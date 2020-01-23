الامارات | هندية تنجب توأماً في الـ74

شكرا لقرائتكم خبر عن هندية تنجب توأماً في الـ74 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حدث نادر شهدته ولاية أندرا براديش الهندية، أنجبت إراماتي مانجاياما، 74 عاما، ابنتين توأم بعد أن أجرت عملية تلقيح اصطناعي، لرغبتها الشديدة في الإنجاب بحسب موقع "ميرور".

وذكرت صحيفة التايمز، أن الزوج 76 عاماً، انهار بعد الولادة، ونقل إلى العناية المركزة في نفس المسشفى، لعدم قدرته على احتمال الفرحة وتعرض لازمة عصبية حادة.

وبهذا الحدث الفريد تكون إراماتي أكبر أم جديدة في العالم، وقالت إراماتي إن مصدر إلهامها للمحاولة، هو جارة لها أنجبت في سن 55 عاماً، وأضافت إراماتي إنها مرت بمرحلة انقطاع الطمث قبل 30 عاما.

وتضيف بفرحة شديدة "انتهى الانتظار الذي طال 6 عقود، والآن لا يمكن لأحد أن يناديني بعد الآن يا عقيمة".