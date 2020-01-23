مجموعة زهير مراد لما قبل خريف 2020.. من وحي المناهضات لحقوق المرأة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم اللبناني زهير مراد تشكيلته الجديدة لما قبل خريف 2020 في عرض تقديمي في مدينة نيويورك، واستعان بأشهر النساء المناهضات لحقوق المرأة خلال القرن العشرين بما في ذلك الرسامة البولندية تمارا دي ليمبيكا التي تعد من أبرز النساء اللاتي انضممن إلى تيار الآرت ديكو، والفنانة الأمريكية جورجيا التي كافحت من أجل اكتساب النساء حقهن في الحصول على التدريب في مجال الفنون في كليات وجامعات أمريكا، ومغنية الجاز الأمريكية بيلي هوليداي صاحبة الأغنية الشهيرة "الفاكهة الغريبة" التي تعد أول احتجاج عبر الموسيقى والكلمات ضد العنصرية، والراقصة المغنية والممثلة الأمريكية جوزفين بيكر التي شاركت في المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي كما شاركت في حركة الحريات المدنية في الولايات المتحدة.

وتضمنت المجموعة تشكيلة رائعة من فساتين الـ ballgowns المتلألئة واللامعة، فبرزت الفساتين الرومانسية الغنية بالطيات الناعمة والدانتيل والكشكش والفساتين الشفافة المزينة بتطريزات معقدة، أبرزها فستان أسود متدفق مرتبط بالكاب ومطرز بزخارف ذهبية لامعة، وآخر بقصة الكورسيه بتطريزات فضية على الصدر.

كما زينت طبعات الأزهار بنمط الآرت ديكو الكثير من الفساتين السوداء، وبرزت بدلة توكسيدو سوداء مزينة بالترتر تميزت ببنطلون بقصة الساق الواسعة و سترة بلايزر بأكتاف منتفخة.

وشملت المجموعة أيضا قطعا من التويد من فساتين قصيرة وسترات، بالإضافة إلى جاكيتات قصيرة ومعطف طويل من الفرو، وقطع من جلد التمساح الصناعي.

وأتت الفساتين غنية بالتفاصيل من الكابات الناعمة المتدفقة، وربطات البو الضخمة، والكشاكش، والطيات والترتر اللامع وأيضا الأهداب المنسدلة.

Advertisements

أما بالنسبة للوحة الألوان فشملت ظلال الأسود والأخضر والأزرق والأحمر والأبيض والرمادي، وكانت غنية بالأقمشة الفاخرة من الجلد الناعم إلى الجلد اللامع وجلود الحيوانات إلى جانب الكريب والحرير والشيفون.

إجمالا بدت المجموعة معاصرة وأنيقة، وستحظى على الأرجح بشعبية واسعة في صفوف المؤثرات والنجمات، كما نتوقع رؤيتها على السجاد الأحمر في مختلف المناسبات.

فيما يلي أبرز القطع من مجموعة أزياء زهير مراد لما قبل خريف 2020، فما رأيك؟