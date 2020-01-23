قطعة جديدة من الملابس ستغنيكِ عن الفستان في إطلالات شتاء 2020

القاهرة - لايف ستايل
في شتاء 2020، تتنوّع الصيحات وتختلف بحسب أسلوب كل واحدة منا. وفي متابعتي لصيحات الشارع خلال عروض الأزياء العالمية، لاحظت رواج قطعة بديلة عن الفستان ستميّز إطلالتك هذا الشتاء. فبعد أن راجت فساتين المخمل في شتاء 2019، يمكننا القول إنّ إطلالات شتاء 2020 ستكون مختلفة للغاية. وفي التفاصيل، تألّقت عاشقات الموضة في شوارع ميلانو خلال أسبوع الموضة اللندني بالمعاطف التي نسّقنها بأسلوب مميز بيّنها كالفستان. فهل يمكننا استبدال الفستان بالمعطف؟
يبدو أنّ رواج هذه الصيحة سيسيطر على إطلالتك في الشتاء المقبل لما لهذه الإطلالة من تميّز. وترتكز في طبيعة الحال على اعتماد المعاطف بقصّة مميزة وملفتة، كذلك الذي يدخل في تصميمه الحزام، أو الزمّ أو الأزرار المخفيّة. والملفت في متابعتي لهذه الصيحة في شوارع عواصم الموضة العالمية، أنني لاحظت ظهور المعطف بالكتف العاري للتعبير عن أسلوب وجذاب يحلّ محلّ الفستان من دون منازع. ويتمّ تنسيق المعطف بأسلوب الفستان مع الجوارب الشفافة والكعب العالي أو حتى الأحذية الرياضية الغريبة.
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