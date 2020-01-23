نقوش الغابة تزين ورق الحائط في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) تزين الغابة تصاميم ورق الحائط في 2020 لتضفي على الغرفة لمسة جاذبية مستوحاة من الطبيعة. وأوضح كارستن برانت أن ورق الحائط يزدان هذا العام بنقوش النباتات الاستوائية وصور الحيوانات كالقرود والنمور والببغاوات والقطط البرية. وأضاف المدير التنفيذي لمعهد ورق الحائط الألماني أنه يكفي تزيين حائط واحد فقط بورق الحائط المزدان بنقوش الغابة، مع مراعاة أن يتناغم لون بقية الحوائط مع ألوان ورق الحائط.

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