في ذكرى ميلادها.. كيف تحولت عايدة رياض من راقصة لنجمة شاشة؟

تحتفل اليوم الفنانة عايدة رياض بعيد ميلادها الـ 66، والذي تزامن مع ظهورها مؤخرًا لتعلن لأول مرة عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان وكيف تعافت منه.

ويبدو أن مرض السرطان لم يكن المحطة الأولى والأخيرة في حياة "رياض"، وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المحطات في حياتها.

أولى محطات "رياض" التي ولدت عام 1954، بدأت من الفرقة القومية للفنون الشعبية، كراقصة وكان عمرها آنذاك 14 عاماً، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولى في الفرقة.

كما استطاعت الفنانة عايدة رياض، من خلال الفرقة القومية للفنون الشعبية أن يكبر نجمها حتى شاهدها المخرج أحمد ياسين، لتقوم بأول أدوارها في فيلمه (مع تحياتي لأستاذي العزيز)، وقدمت بعدها مسرحيات عديدة منها (واحد لمون والتاني مجنون، جوز ولوز).

Advertisements

ومن محطات "عايدة" المهمة في حياتها الفنية، أنها قدمت للتليفزيون الكثير من المسلسلات التي تعد علامة من علامات الدراما المصرية، ومنها "بريق السحاب، حارة المحروسة، المال والبنون، مارد الجبل، لعب الحب والانتقام، ليالي الحلمية".

ويعد اختيار 6 أفلام اشتركت بها عايدة رياض، في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي "زائر الفجر، أهل القمة، أحلام هند وكاميليا، سوبر ماركت، اللعب مع الكبار، الكيت كات" من أهم إنجازاتها الفنية والتي أشاد بها عدد كبير من النقاد.

ومن المحطات المهمة والتي دائما ما تنفيها "عايدة" هو تكرار ظهور شائعة تفيد بزواجها من الفنان أحمد بدير، إلا إنها نفتها بشكل قاطع خلال لقائها مع برنامج "الجمعة في مصر"، على شاشة "أم بي سي مصر"، وذكرت إنها لم تتزوج بعد طلاقها من الفنان محرم فؤاد.

وبحسب تصريحاتها التليفزيونية السابقة، فإن زواج عايدة رياض من الفنان محرم فؤاد، استمر لمدة 13 عاما، وانتهى بعد أن طلب منها التخلي عن مهنة الفن والتمثيل نهائيًا.

يذكر أن الفنانة عايدة رياض، شاركت مؤخرا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن بطولة "إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم"، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.