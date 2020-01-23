تعرف على نوع الشوكولاته المفيدة لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن الشوكولاتة الداكنة تعتبر أفضل للصحة من الشوكولاتة ذات الحليب كامل الدسم، وإن كان الفرق بينهما ليس كبيرا.
وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على المزيد من مركبات البوليفينولات، التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات.
وعلى الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على سعرات حرارية أقل ومحتوى سكر أقل، إلا أن محتوى الدهون بها أكبر.
لذا ينبغي في كل الأحوال تناول الشوكولاتة باعتدال بغض النظر عن نوعها.
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