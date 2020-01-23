تقصف الأظافر قد ينذر بمشاكل صحية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور سفين هافركامب إن تقصف الأظافر يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه قد ينذر بمشاكل صحية أيضا مثل قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو الصدفية أو فقر الدم أو التضيق المرضي للأوعية الدموية في اليد والقدم (ظاهرة رينود).

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن تقصف الأظافر قد يرجع سببه أيضا إلى نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، خاصة فيتامين B6 (البيض والكبد والمكسرات) وفيتامين B9 (جنين القمح والكرنب والحمص) وفيتامين B12 (اللحوم والأسماك والبيض والحليب) وفيتامين C (الكيوي والفواكه الحمضية والفلفل الحلو) والحديد (اللحوم الحمراء والشمندر الأحمر والكبد والحمص) والزنك (المحار وبذور القرع العسلي وبذور دوار الشمس والسمسم).

لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف الأظافر وعلاجه في الوقت المناسب.