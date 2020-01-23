ماذا تعرف عن انثقاب المريء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين إن انثقاب المريء هو حالة مرضية عبارة عن تمزق جدار المريء لأسباب عدة مثل السعال الشديد أو القيء الشديد أو مرض الارتجاع المريئي أو الإفراط في شرب الخمر أو التدخل الجراحي مثل منظار المريء.
وأوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن أعراض انثقاب المريء تتمثل في ضيق التنفس وآلام الصدر الشديدة وزرقة الجلد والحمى والقيء الدموي، مشيرا إلى أنه يتم سد الثقب بواسطة الجراحة مع مضاد حيوي واسع المدى للحيلولة دون الإصابة بعدوى.
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