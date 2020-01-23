اختاري غذاءك بحسب لونه.. الأحمر يحمي من السرطان والاخضر للحوامل

تعد الخضراوات والفواكه، عناصر أساسية خلال نظامك الغذائي، فهي غنية بالفيتامينات والكالسيوم، والسكريات التي لا تخل بنظام الجسم.

وتؤكد دكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن الأكل الصحي لا يتعلق فقط بعدد الوجبات التي تتناولها، إنما يتعلق بالتنوع الذي تختاره، وفقا لألوانه، فكل لون يحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

وسردت "أبو الحجاج" خلال بيان صحفي، بعض الفوائد الغذائية وفقا للون الطعام، والتي جاءت على النحو التالي.

الأحمر

تقول استشاري التغذية العلاجية إن الفواكه والخضراوات الحمراء، مثل التوت والطماطم والبطيخ والملفوف الأحمر والكرز والكرز والفراولة والبنجر، غنية بمضادات الأكسدة والليكوبين والأنثوسيانين، إذ توفر الطماطم الخام متوسطة الحجم 3.2 ميكروجرام من اللايكوبين، وهو كاروتين يساعد جسمك على إنتاج فيتامين أ، على الرغم من عدم وجود قيمة يومية محددة للليكوبين، يوصي بالحصول على 2-3 ملليجرام في اليوم، كما أن هذه الغذائية لها تأثير قوي في مكافحة السرطان.

ومن الأطعمة الصحية الحمراء الفلفل الأحمر، الطماطم والفراولة، التوت، البطيخ، التفاح، الكرز، العنب، البصل الأحمر، الرمان.

البرتقالي والأصفر

معظم الفواكه والخضراوات ذات اللون البرتقالي والأصفر غنية بالبيتا كاروتين، والتي يحولها جسمك إلى فيتامين A ، وهو عنصر غذائي لا يحسن الرؤية الليلية فحسب، ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة جلدك وأسنانك وعظامك، وتعمل على تحسين وظائف المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنها تحتوي على حمض الفوليك، وهو مضاد للأكسدة يمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال الذين لم يولدوا بعد.

ومن الأطعمة الصحية ذات اللون البرتقالي والأصفر البرتقال، جريب فروت، الليمون، المانجو، البابايا، الجزر، البطاطا الحلوة، حبوب الذرة، الشمام، الفلفل الأصفر، الأناناس، الخوخ.

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الأخضر

أوضحت أبو الحجاج أن الخضراوات والفواكه الخضراء جيدة لعينيك وعظامك وأسنانك، وتعزز نظام المناعة، وتساعد على إزالة السموم من الجسم، واستعادة الطاقة والحيوية، كما أن محتواها من فيتامين K يساعد على تجلط الدم بشكل صحيح، وبالإضافة إلى ذلك، تعد الخضراوات الخضراء غنية بالفولات، وهي مادة مغذية مهمة بشكل خاص للحوامل لاستهلاكها للمساعدة في الوقاية من الإعاقات الخلقية.

كما أن الخضر الورقية الداكنة مثل اللفت قد تحسن الحالة المزاجية، أما فاكهة الكيوي تساعد في تخفيف مجموعة واسعة من الأمراض، من البرد إلى القولون العصبي إلى الأرق.

ومن الأطعمة الصحية ذات اللون الأخضر البروكلي، الكرنب، الخس، العنب الأخضر، التفاح الأخضر، الحبهان، السبانخ، الجرجير، الفاصوليا خضراء، البازيلاء، الكوسة، الكيوي، الأفوكادو.

الأزرق والبنفسجي

تحتوي الفواكه والخضراوات ذات اللون الأزرق والأرجواني على أنثوسيانين، وهي أصباغ نباتية طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة قوية قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد في إبقائك في مرحلة الشباب، كما تحتوي أيضًا على مركبات الفلافونويد وحمض الإيلاجيك، وهي مركبات قد تدمر خلايا السرطان، وقد أثبتت بعض الدراسات أن الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك في العنب البري لمحاربة الخلايا السرطانية في الرئتين والمعدة والثدي والبنكرياس، ويحتوي الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات قد تمنع سرطانات المريء والقولون.

ومن الأطعمة الصحية ذات اللون الأزرق والبنفسجي، العنب الأرجواني، الباذنجان، البرقوق، الخوخ، التين.

الأبيض والبني

تحتوي الفواكه والخضروات البيضاء والبني، بما في ذلك التفاح والكمثرى والموز والقرنبيط والخيار، على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يساعد على حمايتك من ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتحمي من بعض أنواع السرطان، وتبقي على عظام قوية، وتُعد خيارًا صحيًا للقلب، والفلافونويدات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين، التي توجد بوفرة في التفاح والكمثرى، قد يخففون من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات البيضاء لديهم انخفاض في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 52%.

ومن الأطعمة الصحية ذات اللون الأبيض والبني القرنبيط، الثوم، البصل، الفطر، البطاطا، الفجل.