بهيج حسين: اللي بيحصل في عروض الأزياء من أرقام فساتين بالملايين غلط

قال مصمم الأزياء المصري، بهيج حسين، إن هُناك بعض المُصممين أدخلوا ثقافات خاطئة على عروض الأزياء، خاصة من جعلوها مرتبطة بحضور الفنانين، وارتدائهم فستان العرض.

وتابع "حسين" على هامش المؤتمر الصحفي، للدورة الأولى من مسابقة THE BIG 5 أن العرض غير مرهون بارتداء الفنانة لفستان بعينه، وإن عروض الأزياء تتوقف على المجموعة المقدمة، ومسرح العرض واضاءته واختيار الموسيقى المناسبة له.

وتابع: "عرض فستان بالملايين والكلام ده غلط، ومش بيكون صح إن فستان بالفلوس دي كلها".

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الجدير بالذكر إن مصمم الأزياء هاني البحيري، كان قد أحدث ضجة كبيرة مؤخرًا، بعدما عرض فستان زفاف، ارتدته الفنانة مي عُمر، خلال عرضه الـ 100، مؤكدًا أنه بلغ قيمته 15 مليون دولار.

إنطلاق المسابقة

hنطلقت مساء أمس، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مسابقة The Big 5 والتي يقوم عليها خبراء الموضة من بلاد وثقافات مختلفة.

وذلك بقيادة 5 مصممي أزياء من مصر والوطن العربي، وهم مصمم الأزياء المصري بهيج حسين، وهشام أبو العلا، ومصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز،و مصمم الأزياء التونسي سوشا، فضلًا عن خبيرة الموضة سوزان ثابت.

فضلًا عن فريق عمل مكون من خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، مصفف الشعر هيثم دهب، خبيرة التجميل چيچي عوض.