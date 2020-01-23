في يوم ميلاده الـ23.. قصة حب العفيجي رمضان صبحي وزوجته حبيبة

"أبو التفانين حدوتة، العفيجى"، ألقاب عدة عُرف بها لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي، رمضان صبحي، ولعل الأخير هو اللقب الأدق الذي جعله يتصدر قائمة النجوم الكبار، والعمالقة في مجال الرياضة وإحراز الأهداف، رغم صغر سنه، إلا أنه استطاع أن يسطر اسمه ويرفعه لأعلى.

ويتزامن اليوم 23 يناير، يوم ميلاد لاعب المنتخب الأوليمبي، رمضان صبحي، الـ23، ويقدم "هُن" قصة حب وزواجه من حبيبة إكرامي، ابنة إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، خلال السطور التالية.

وقع العفيجي في حب حبيبة إكرامي، من النظرة الأولى فقد خطفت قلبه، حينما كانت تجري معه حوارًا صحفيًا، الذي لم يكن وديا بداعي الزمالة بين لاعب الأهلي وشريف إكرامي شقيقها، إنما جاء رسميا، بتكليف من الجامعة.

وكشف رمضان صبحى، سر علاقته بحبيبة، قائلاً: "أجرت معي حوارًا بتكليف من جامعتها، ومع بعض اللاعبين، وشعرت بشيء تجاهها، ودخلت من الباب على طول، أنا ماليش في اللف والدوران، ودخلت من الباب بعد الإنترفيو، وكل حاجة مشيت تمام".

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تعاملت حبيبة مع تقدم رمضان لخطبتها من والدها بخجل شديد، وعن هذا الموقف يحكي إكرامي الأب: "قلت لها هل أنتي موافقة ولا لأ، سكتت ونظرتلي بخجل شديد فأخبرها: إذاً سأخبر رمضان برفضك له، فقالت بحدة شديدة: أنا موافقة عليه وعايزة أتجوزه".

رفضت حبيبة عشرات تقدموا لها بعد أن عرفت طريق المدرجات وجلست تترقب فارسها، وبعد انتهائهم من أداء الامتحانات، نظم الثنائي حفلًا صغيرًا للاحتفال بالخطبة وسط العائلة والأصدقاء، داخل منزل شقيقها شريف إكرامي، وقبل إتمام إجراءات السفر لإنجلترا لإتمام الانتقال لستوك سيتي الإنجليزي.

أقام العروسان حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وسط حضور نجوم الأهلي والمنتخب حسام غالي ومروان محسن ومؤمن زكريا وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة، ومحمد هاني وأحمد عادل عبد المنعم وحسين السيد وعمرو جمال وأحمد الشيخ، وعبدالله السعيد وعمر السولية ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين السيد وعمرو جمال وأحمد الشيخ وباسم علي وأحمد حجازي وسعد سمير، في 27 يوليو، عام 2017.