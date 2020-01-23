اتخانت واتشهرت من "بلاي بوي".. من هي باميلا أندرسون التي تتزوج للمرة الخامسة؟

4 مرات زواج لم تكن كافية لباميلا أندرسون، فقد احتفلت مؤخرا بخامس زيجاتها في حفل زفاف أقيم في ماليبو بكاليفورنيا، ويأتي هذا الزواج بعد عدة أشهر فقط من آخر انفصال وقع بين باميلا وزوجها الرابع، وباميلا هي ممثلة في هوليوود شهيرة، يستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

- ولدت باميلا أندرسون في 1 يوليو عام 1967، في كولومبيا البريطانية.

- تمتلك الجنسيتين الكندية والأمريكية.

- بدأت حياتها كموديل لمشروب بيرة، حينما كانت تشارك في مباراة لكرة القدم.

- لفتت نظر العاملين في مجلة بلاي بوي، فاختارها لتكون واحدة من الوجوه الخاصة بهم.

- تعتبر تلك المجلة هي بدايتها الحقيقية، وظهرت في 5 إصدارات من المجلة.

- لفتت باميلا نظر منتجي مسلسل "باي ووتش"، فكان هو بدايتها مع النجومية، فأصبحت بطلة المسلسل، بعد استغنائهم عن أريكا إلانياك.

- بسبب باميلا أصبح المسلسل واحدا من أشهر وأعلى الإيرادات على مستوى العالم.

- مشاركتها في مسلسل Dancing with the Stars، زاد شهرتها بشكل كبير، عام 2010.

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- هي كذلك مدافعة شرسة عن حقوق الحيوان، وتتبرع باستمرار لتلك الجمعيات.

- تزوجت باميلا أول مرة من مغني الروك تومي لي، ورزقت منه بـ راندون توماس وديلان جاغر، وهو الزواج الذي حظى بشهرة واسعة.

- انفصلت عنه باميلا وسربت لهما مقاطع خادشة للحياء من شهر العسل، وبعد فترة وجيزة أعلنت إصابتها بفيروس C، والذي أخذته من تومي.

- تاني زيجاتها كانت من المغني كيد روك في 29 يوليو، 2006، على يختٍ في فرنسا، إلا أنهما انفصلا بعدها بعدة أشهر في نوفمبر بعد عملية إجهاض.

- الثالث هو بريك سالومون تزوجته في 2007، وألغي الزواج بعد شهرين، وتزوجته مرة أخرى في 2014، لكنها ألغت الزواج للمرة الثانية في شهر يوليو من نفس العام.

- وصفت باميلا زوجها الرابع، لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي بـ"الوحش"، وذلك بعدما خانها، حيث قالت إنها عاشت معه لمدة سنتين خدعة، فقد أوهمها بحبه لها وكان يخونها.

- الزواج الخامس، الذي تزوجته مؤخرا هو المنتج جون بيترز، والبالغ من العمر 74 عاما، وقال جون إنه انتظر باميلا ليتزوجها لمدة 35 عاما، وتزوجته باميلا وهي في الـ52 من عمرها.