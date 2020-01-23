طريقة إعداد الزلابية

تعتبر الزلابية من الأطباق الشهية التي يفضلها الكبار والصغار والتي يمكن تقديمها كنوع من الحلوى بعد وجبة الغذاء، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير الزلابية 2 كوب دقيق رشة ملح ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة خميرة فورية ملعقة كبيرة سكر ملعقة صغيرة فانيليا 2 كوب ماء Advertisements زيت شربات طريقة تحضير الزلابية إخلطى الدقيق مع الملح والنشا والخميرة والسكر والفانيليا أضيفي الماء وقلبي حتى تصبح عجينة سائلة اتركي الخليط ليتخمر ثم قلبي بللي ملعقة صغيرة بالزيت ثم شكلي بها الزلابية وأقليها في زيت متوسط السخونة أخرجيها عندما يصبح لونها دهبي فاتح من الزيت واتركيها قليلاً ثم أعيديها إلى الزيت مرة أخرى حتى تتحمر جيداً وتصبح مقرمشة ضعي الزلابية في الشربات ثم صفيها وقدميها

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