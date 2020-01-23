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طريقة إعداد الزلابية

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تعتبر الزلابية من الأطباق الشهية التي يفضلها الكبار والصغار والتي يمكن تقديمها كنوع من الحلوى بعد وجبة الغذاء، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الزلابية

2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء

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زيت

شربات

طريقة تحضير الزلابية

إخلطى الدقيق مع الملح والنشا والخميرة والسكر والفانيليا

أضيفي الماء وقلبي حتى تصبح عجينة سائلة

اتركي الخليط ليتخمر ثم قلبي

بللي ملعقة صغيرة بالزيت ثم شكلي بها الزلابية وأقليها في زيت متوسط السخونة

أخرجيها عندما يصبح لونها دهبي فاتح من الزيت واتركيها قليلاً ثم أعيديها إلى الزيت مرة أخرى حتى تتحمر جيداً وتصبح مقرمشة

ضعي الزلابية في الشربات ثم صفيها وقدميها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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