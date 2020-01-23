البرياني هو طبق من اللحم والخضروات المطهية على الأرز، وهو اسـم يُطلق في شبه قارة الهند على الأرز الذي يُطهى بطرق مخصصة وتُسـتخدم في طهيه بهـارات البريـاني الهنديّة.

وإليك طريقة عمل البرياني الهندي، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي".

مكونات البرياني الهندي

لتتبيلة الدجاج

دجاجة مقطعة 4 قطع

كوب زبادي

بصلة مقطع

نصف ليمونة

4 فصوص ثوم مهروس

طماطم مقطعة

ملعقة كبيرة زنجبيل

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة حبهان

ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

ملعقة صغيرة بهارات البرياني

ملعقة سمن

ملعقة زيت

تتبيل الأرز

كوبان أرز بسمتي

2 ورق اللورا

عودان قرفة

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ربع ملعقة حبهان

بصلة مقطعة

مكعب مرق دجاج

نصف ملعقة صغيرة زعفران

نصف ملعقة صغيرة قرنفل

ربع ملعقة صغيرة ليمون أسود مطحون

ملعقة سمن

طريقة عمل البرياني الهندي

- يغسل الدجاج جيدا وينزع الجلد، ويُخلط الزبادي مع بقية بهارات تتبيلة الدجاج وتركها في التتبيلة لمدة ساعة.

- في وعاء على النار، ضعي السمن والزيت والبصل المقطع والطماطم المقطعة، ضعي الدجاج المتبل فوقه، ونقلبهم جيدا حتى يتغير لون الدجاج إلى اللون الذهبي.

- نضع فوقه كوب من الماء ونتركه حتى ينضج.

- في وعاء على النار به كمية كافية من الماء المغلي، ضعي في الماء المغلي بهارات تتبيل الأرز ومكعب مرقة الدجاج ثم ضعي الأرز وقلبيهم جيدا وانتظري حتى يغلي تماما واخفضي مستوى النار تحته واتركيه لمدة 10 دقائق.

- في صينية عميقة للفرن، ضعي طبقة من الدجاج وفوقها طبقة من الأرز وفوقها طبقة من صلصة تتبيلة الدجاج المتبقية في وعاء تسوية الدجاج، ثم طبقة أخرى من الأرز ثم بعض قطع السمن من الأعلى ومن ثم قومي بتغطيتها بورق الفوم وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.

- أخرجيها من الفرن، وقلبي محتوياتها سويا وقدميها ساخنة.