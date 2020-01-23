طريقة عمل دبس الرمان في البيت

يدخل دبس الرمان تقريبا في معظم الأكلات، وفي تتبيلة الدجاج واللحوم، كما أنه يوضع على السلطة، وهو مستخرج طبيعي من عصير الرمان، ويمكن إعداده في المنزل بسهولة، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل دبس الرمان. المقادير 2 كوب من عصير الرمّان الطبيعي. 1/2 كوب من السكر. 1/2 كوب من عصير الليمون أو عصير البرتقال الطبيعي. طريقة التحضير يوضع عصير الرمان على نار متوسطة، ويقلب. Advertisements يضاف السكر لعصير الرمان، ويقلب. يضاف عصير الليمون في القدر، ويترك دون أن يغطى. يقلب الخليط حتى يذوب السكر تماما. تخفض النار، ويترك الخليط ليغلي لمدة ساعة. يمكن إطفاء النار إذا أصبح شرابًا غليظًا. يترك دبس الرمان ليبرد ثم يصب في برطمانات زجاجية ويحفظ في الثلاجة.

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