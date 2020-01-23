تعرفي على بعض الحيل الإبداعيه والأفكار المنزلية البسيطة في المنزل

تقوم الأم عادة في المنزل بابتكار الكثير من الحاجات التي ربما انتهي استعمالها فبدلا من رميها يتم عمل مظاهر مختلفة بها لتزيين المنزل بخطوات سهلة جدا، وأيضا من الممكن أن تتشارك الأم مع أولادها، وتعليمهم حاجات حديثة مفيدة لهم فهي لا تحتاج إلى جهد أو وقت طويل فهي حاجات بسيطة جدا جدا وتعلمها سهل، أو من الممكن أن تتابع الأم البرامج المتخصصه في طرق الإبداع، واستعمال الحاجات مرة ثانية بطرق مختلفه وأفكار إبداعية.

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