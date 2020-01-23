تعرف على فوائد الشمر

الشمر يعتبر مصدرًا مركزًا للمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك والمنجنيز وفيتامين C والحديد والسيلينيوم والمجنيسيوم، كما أن له فوائد متعلقة بتنظيم ضغط الدم، كما تحوي بذور الشمر مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعلها ضرورية للشرب.

ويستعرض التقرير التالي فوائد بذور الشمر، بحسب موقع "فوود نتورك".

يساعد في تنظيم ضغط الدم

وجدت دراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية، أن مضغ بذور الشمر ساعد في زيادة محتوى النتريت في اللعاب، مما يجعله طريقة طبيعية رائعة للحفاظ على مستويات ضغط الدم.

كما تعد بذور الشمر مصدرا غنيا جدا للبوتاسيوم ولأن البوتاسيوم عنصر أساسي في الخلايا وسوائل الجسم، فهو يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تقليل احتباس الماء

شرب شاي الشمر، يساعد بانتظام على التخلص من السوائل الزائدة لأنه يعمل كمدر للبول.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد بذور الشمر في إزالة السموم وتقليل خطر حدوث مشاكل في المسالك البولية، كما أن به خصائص تحفز العرق.

يعالج الإمساك وعسر الهضم والانتفاخ

يعتبر مشروب بذور الشمر مفيدًا جدًا للمساعدة في عسر الهضم والانتفاخ والإمساك بسبب الزيوت الموجودة في هذه البذور.

تحتوي بذور الشمر على الإسترول والفينكون وأنثول، والتي تسهم في خصائص النبات المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات.

وتساعد الزيوت المتطايرة الموجودة في بذور الشمر في بدء عملية الهضم عن طريق تشجيع إنتاج إنزيمات المعدة، من أجل فوائده الهضمية المتعددة.

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يقلل من أعراض الربو

بذور الشمر والمغذيات النباتية تساعد في علاج الجيوب الأنفية، كما يساعد في تقليل التهاب الشعب الهوائية.

يساعد في تنقية الدم

تعتبر الزيوت الأساسية والألياف في هذه البذور مفيدة للغاية لطرد السموم، وبالتالي المساعدة في تطهير الدم.

من المهم جدًا تضمين الأطعمة في نظامك الغذائي التي تساعد على تطهير دمك، لضمان امتصاص المواد الغذائية على نحو سلس.

يحسن البصر

تحتوي بذور الشمر على فيتامين أ، وهو مهم جدا للبصر.

تهدئة الأعصاب

بذور الشمر لها تأثير التبريد على الجسم، من المستحسن تناول مشروب بذور الشمر خلال فصل الصيف الحار، لتخفيف الحرارة من الجسم.

كما أن الزيت الموجود في البذور يستخدم لتهدئة الأعصاب وتعزيز الوضوح العقلي.

علاج حب الشباب

عند تناول بذور الشمر بانتظام، فإنها تزود الجسم بمعادن ثمينة مثل الزنك والكالسيوم والسيلينيوم.

هذه المعادن مفيدة جدا لموازنة الهرمونات وفي المساعدة في توازن الأكسجين، وبالتالي العلاج من الحبوب.

الوقاية من السرطان

للبذور أيضًا خصائص قوية للغاية لتنظيف الجذور الحرة تساعد على التغلب على الإجهاد التأكسدي وتحمي الجسم من أنواع مختلفة من سرطان الجلد والمعدة والثدي، وبذور الشمر لها تأثير كيميائي قوي للغاية.