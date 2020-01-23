الامارات | جزيرة المارية تستقبل السنة الصينية بيومين من الاحتفالات

شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة المارية تستقبل السنة الصينية بيومين من الاحتفالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف جزيرة المارية في أبوظبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة رأس السنة الصينية، للعام السابع على التوالي.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بباقة من الفعاليات على واجهة الممشى البحرية خلال اليوم وغداً، وستُختتم الفعاليات بعرض للألعاب النارية.

وقال المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية علي عيد المهيري: «يسعدنا أن نقدم لضيوفنا تجربة أخرى من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار احتفالاً برأس السنة الصينية، إذ أصبحت جزيرة المارية وجهة عالمية المستوى للأعمال والحياة العصرية، لذا نحرص على تنظيم أنشطة مجتمعية تفاعلية، إلى جانب العمل على تعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية للزوّار من جميع أنحاء العالم».

وستشهد احتفالات العام الصنيي الجديد، الذي يُطلق عليه «عام الفأر»، تحوّل الممشى إلى معرض من الفوانيس والمصابيح الصينية المضاءة والديكور الصيني.

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وخلال يومي الاحتفالات، سينظم عدد من العروض المباشرة، بما في ذلك عرض الدمية الضخمة لمحاكاة رقصات الأسد، واستعراضات محاكاة الفنون القتالية لملك القرود، وعروض الأكروبات الصينية، ودق الطبول على الطريقة الصينية، علاوة على رقصات الأقنعة المتغيرة، والتمائم الصينية.

وسيحظى الصغار بنصيب من ورش العمل والأنشطة المسلية خلال احتفالات جزيرة الماريه بالمناسبة، مثل صناعة الطائرات الورقية ذات التصاميم والألوان المستوحاة من السنة الصينية الجديدة، وتصميم المصابيح الورقية الصينية، والرسم على الوجه، وورش تعليم الخط الصيني، وصناعة القبعات الصينية، ودُمى السنة الجديدة، والتشكيل بالطين الرخو، وغيرها من الفعاليات.

وستُختتم احتفالات السنة الصينية الجديدة في جزيرة المارية بعرض للألعاب النارية، ينطلق غداً عند التاسعة مساء.

علي عيد المهيري:

«يسعدنا أن نقدم لضيوفنا تجربة أخرى من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار».