الامارات | «السياحة» و«دبي التجاري» يوقّعان اتفاقية لاستضافة «اليوم المفتوح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» و«دبي التجاري» يوقّعان اتفاقية لاستضافة «اليوم المفتوح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع فريق «مضياف» لتوطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، مؤسسة التعليم المهني التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أخيراً، مذكّرة تفاهم مع إدارة المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لاستضافة فعاليات اليوم المفتوح، التي تنظمها الكلية على مدار العام لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في السياحة وتجارة التجزئة والضيافة، بما يسهم في دفع عجلة التوطين في هذه القطاعات.

وقّع الاتفاقية كل من مدير عام كلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر، ومدير مبيعات في إدارة المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف.

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وقال عيسى بن حاضر إن «توقيع الاتفاقية هو جزء مهم من الشراكة التي تجمع بيننا وبين مركز دبي التجاري العالمي، فهو المكان الذي يحتضن أبرز المعارض والأحداث، والمسهم الأكبر في نجاح الفعاليات والمعارض والأنشطة المختلفة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهتين لدعم كل من مرشحي برنامج (مضياف) و(معرض الإمارات للوظائف)، وكذلك ما يُعنى بالتوطين، من خلال توفير المكان الأمثل لاستضافة معارض التوظيف والفعاليات المرتبطة بها على مدار العام مع شركائهم».

وقالت أسماء الشريف: «يسرنا توقيع الاتفاقية مع فريق (مضياف) من كلية دبي للسياحة، واستضافة فعاليات اليوم المفتوح لإتاحة المجال أمام الراغبين من المواطنين الشباب للعمل في القطاع السياحي، خصوصاً أن هذه الفعالية فرصة جيدة للتواصل المباشر، والتعرف إلى تطلعات وطموحات المتقدمين وتوجهاتهم الوظيفية، وكذلك الإسهام في توجيههم وتشجيعهم لدخول سوق العمل في قطاع الضيافة».

فعاليات اليوم المفتوح لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في السياحة وتجارة التجزئة والضيافة.