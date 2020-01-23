الامارات | نجم بريطاني: أنا مصاب بالشلل الرعاش

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بريطاني: أنا مصاب بالشلل الرعاش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مغني الروك البريطاني الشهير، أوزي أوزبورن، خلال مقابلة أذيعت أول من أمس، أنه مصاب بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش.

وكان أوزبورن قد أجل جولة عالمية العام الماضي، بسبب مشكلات صحية.

وقال أوزبورن (71 عاماً) لبرنامج «جود مورنينج أميركا»، الذي تبثه شبكة إيه.بي.سي، إنه تلقى تشخيص إصابته بالمرض في فبراير الماضي، بعد أن تعرض للسقوط في المنزل، واضطر لإجراء جراحة في الرقبة. كما عانى في الآونة الأخيرة الالتهاب الرئوي، ومضاعفات للإنفلونزا، وأصيب بالتهاب في يده.

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وسبق أن نفى أوزبورن إصابته بالشلل الرعاش، لكنه قال الآن إنه يريد أن يكون صريحاً مع معجبيه. وصنع أوزبورن اسمه بصفته المغني الرئيس لفرقة موسيقى الهيفي ميتال الشهيرة «بلاك ساباث».

وأضاف وهو يجلس بجانب زوجته شارون عن المعجبين «إنهم الهواء الذي أتنفسه كما تعرفون.. أشعر بتحسن. لقد اعترفت بحقيقة أن لدي حالة باركنسون. وآمل أنهم سيبقون بجانبي لأني أحتاجهم».

وأضاف أنه يسعى للتعافي ليعود لإقامة الحفلات الموسيقية أمام معجبيه.