الامارات | سيف نبيل.. «عشق موت» على مسرح القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف نبيل.. «عشق موت» على مسرح القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها النجم الشاب سيف نبيل، لإحياء حفل استثنائي على مسرحها الرئيس، يوم غد، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً.

وسيقوم سيف نبيل، الذي يعدّ من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، بتقديم أجمل أغانيه على المسرح الرئيس في القرية العالمية، بما في ذلك أغنيات «عشق موت»، التي اشتهر بها في بداياته الفنية، إضافة إلى «هاي السنة» و«ما مرتاح» و«خايف من عندي»، وغيرها من أروع أغانيه التي لاقت رواجاً لدى الشباب العرب. ويشتهر سيف نبيل بأغانيه التي تمزج بين البوب والموسيقى الشعبية.

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ويمكن لضيوف القرية العالمية، إضافة إلى حضور الحفل، الاستمتاع بتجارب تسوّق لأروع تشكيلة من المنتجات والحِرف اليدوية من حول العالم، وتذوّق أشهى المأكولات، والاستمتاع بجولات وألعاب كرنفال شيقة، إضافة إلى المشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

ويأتي حفل سيف نبيل، ضمن جدول الحفلات الموسيقية، التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، وكانت القرية العالمية أعلنت عن استضافتها نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم، حيث يستضيف المسرح الرئيس حفلاً غنائياً كل يوم جمعة من الموسم 24 في التاسعة مساءً، ويكون حضور الحفلات متضمناً سعر تذكرة دخول القرية العالمية مقابل 15 درهماً.