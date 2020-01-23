الامارات | 14 روضة تشارك في «لغتي للعمل المسرحي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 روضة تشارك في «لغتي للعمل المسرحي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب الشارقة، عن مشاركة 14 روضة أطفال من القطاعين الحكومي والخاص، في الدورة الخامسة من جائزة لغتي للعمل المسرحي، ضمن موضوع «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب»، والهادفة إلى إثراء الحصيلة اللغوية لطلاب رياض الأطفال، وتحفيزهم بشكل أكبر على إتقان لغتهم الأم بفصاحة، وصقل مواهبهم لتقديم أعمال مسرحية إبداعية.

ويشارك في الجائزة، التي تنطلق التدريبات بها في فبراير المقبل، ست روضات حكومية من مختلف مناطق الإمارة، وثماني روضات من القطاع الخاص للمرة الأولى، بعد أن وقّعت المبادرة، أخيراً، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، لتشمل المدارس الخاصة في الشارقة ضمن فترة تجريبية، بما يُسهم في نشر التوعية باللغة العربية بين صفوف الأطفال بشكل أكبر.

ووضعت المبادرة شروطاً خاصة للمشاركة، أبرزها أن يكون العمل المقدم من الروضة نفسها، كما نصّت على أن تقدم الرياض عملاً مسرحياً واحداً لا تتجاوز مدته 15 دقيقة، يمتاز بالسلامة اللغوية في الأداء، ويشتمل على حركات راقصة وتعبيرية، توظّف لغة الجسد بما يتناسب مع الفكرة ويمنح العمل أبعاداً جمالية.

وتتمتع الجائزة بمعايير تحكيم خاصة، تُمنح وفقاً لجاذبية العمل وانسجامه مع الموضوع، إضافةً إلى الإخراج المسرحي المبتكر، على صعيد الديكور والملابس والمؤثّرات الصوتية، ومدى التزام النص باللغة العربية الفصحى المبسّطة، ومدى تمكّن الأطفال الممثلين من الأداء بشكل يعكس قيمة العمل وجماليته.

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ورصدت المبادرة جوائز تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم للمركز الأول، و7000 للمركز الثاني، و5000 درهم للثالث، كما خصصت جائزة للأداء الجماعي المميز (2000 درهم)، وجائزة بـ2000 درهم لأفضل ديكور، ومثلها لأفضل أزياء.

من جهتها، قالت مديرة مبادرة «لغتي»، بدرية آل علي: «نسعى من خلال المشروعات والبرامج التي نطرحها بشكلٍ دوري، إلى تعزيز اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة، لأننا نؤمن بأهميتها، ومدى تأثيرها في تحصيل الأطفال العلمي والعملي، فاللغة العربية هي المُكوّن الأساسي والأصيل لثقافتنا التي نعتزّ بها، ونمضي في غرسها وترسيخها بشتى الوسائل المتاحة، والمسرح هو إحدى أهم وسائل التعبير عن الذات، ويعكس مدى تمتّع الأطفال بقدرات فنية».

وأضافت: «استطاعت الجائزة، خلال السنوات الماضية، أن تحقّق الكثير من النجاحات التي نعتز بها، إذ لعبت دوراً فاعلاً في الكشف عن الكثير من المواهب الصاعدة، ويسعدنا هذا العام أن نشهد هذا العدد من المشاركات التي جاءت من رياض الأطفال في القطاعين الحكومي والخاص».

ونظّمت «لغتي» ورشة عمل شاركت فيها 33 معلمة، وقدمها المخرج المسرحي عضو لجنة التحكيم، حسن رجب،