الامارات | سفيتلانا زاخاروفا نجمة الباليه الروسية في موسم «أبوظبي الكلاسيكية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية بنسخته التاسعة لاستضافة نجمة الباليه العالمية الشهيرة سفيتلانا زاخاروفا، التي ستقدم عرض «مودانس» من إنتاج «موتزآرت» على خشبة المجمع الثقافي يوم 31 الجاري، لتجسّد بأدائها أبهى ملامح الرقي والجمال الفني في عرض جديد كلياً مكون من جزأين. وسيحظى جمهور عرض «مودانس» بعرض باليه عالمي الطراز، وستنضم سفيتلانا، خلال العرض الفني المرتقب، إلى بعض نجوم مسرح «البولشوي»، بما في ذلك ميخائيل لوبخين وفياتشيسلاف لوباتين ودينيس سافين وجاكوبو تيسي وآنا تورازاشفيلي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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