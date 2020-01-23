الامارات | بيتزا بطول 103 أمتار تدعم إطفائيي أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن بيتزا بطول 103 أمتار تدعم إطفائيي أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدّ مطعم إيطالي في أستراليا بيتزا مارغريتا طولها 103 أمتار، لجمع المال من أجل فرق الإطفاء التي تكافح حرائق الغابات المستعرة في البلاد.

أعد المطعم في البداية قطعاً مستطيلة من عجين البيتزا بطول متر ثم جمعها معاً،

وأضاف إليها الطهاة صلصة الطماطم وجبن الموتزاريلا. ثم أضيفت إليها أوراق الريحان والزعتر وزيت الزيتون.

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وأفاد المطعم بأن الأمر استغرق نحو أربع ساعات ونتج عنه 4000 قطعة بيتزا. وذهبت العائدات إلى خدمة الإطفاء في المناطق الريفية‭‭‬‬ بولاية نيو ساوث ويلز.

وانتشر مقطع فيديو للبيتزا على مواقع التواصل الاجتماعي مثيراً دهشة كثيرين من المستخدمين من حجمها الكبير. ويجري المطعم حالياً مسابقة لتخمين عدد كيلوغرامات الدقيق التي استُخدمت في إعداد البيتزا.