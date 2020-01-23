شيماء حافظ بإطلالة مميزة بتوقيع إيناس علي

خطفت الإعلامية شيماء حافظ، الأنظار إليها بجلسة تصوير جديدة بتوقيع مصممة الأزياء إيناس علي. وتألقت شيماء حافظ، في الصور التي نشرتها إيناس علي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بفستان أزرق اللون أظهر أنوثتها. ويأتي تعاون شيماء حافظ مع مصممة الأزياء إيناس بعد سلسلة تعاونات سابقة كان أخرها في حفل توزيع جوائز مهرجان "ميدل إيست ميوزيك أورد" "الميما" لعام 2019، والذي أقيم داخل فندق "كونكورد السلام"، بحضور نجوم الفن والغناء، وتألقت وقتها الإعلامية شيماء حافظ بفستان مميز لفت الأنظار أعتمد على ألوان الذهبي والأوف وايت والرمادي. قد يهمك أيضا: بـ فستان أزرق شيرى عادل تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة الفنانة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان أزرق في أحدث ظهور

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