ترامب وميلانيا يحتفلان بعيد زواجهما الـ15 بالرقص داخل البيت الأبيض

احتفل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالذكرى الـ15، لزواجه بـ"ميلانيا". وكانت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت صورة لترامب وميلانيا، وهما يرقصان سويًا داخل البيت الأبيض بحضور فرقة موسيقية. وعلقت الصفحة: "في الذكرى الـ15 لزواج ترامب وميلانيا.. نتمنى لهما السعادة". Advertisements تزوج ميلانيا وترامب في عام 2005، وأنجبا ابنهما الوحيد "بارون". وتعد ميلانيا ثاني زوجة للرئيس الأمريكي، وولدت خارج الولايات المتحدة، كما أنها أول سيدة أمريكية لم تتخذ من اللغة الإنجليزية كلغة أم لها.

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