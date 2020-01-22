«نعمة وهنا» طفلتان مشردتان بالإسكندرية.. و"التضامن" تتدخل

على رصيف شارع "أديب" بمنطقة السيوف، في شرق الإسكندرية، حيث تفترش طفلتان مشردتان، فلم تجدا مقصداً يؤويهما من برد الشتاء، وجلستا على الرصيف بملابس مهترئة، وجسد واهن يرتجف من شدة البرد، تحتضنان بعضهما بحثاً عن الدفء، إلى أن عثر عليهما رجال الإنقاذ بمديرية التضامن الاجتماعي قبيل اتخاذ قرار إيداعهما بإحدى دور الرعاية.

"نعمة وهنا"، 5 و3 سنوات، طفلتان مشردتان فى منطقة السيوف لفتتا أنظار المارة الذين بادروا بالاتصال بجمعية "خليك إيجابي" الخيرية بغرض مساعدتهما، وعلى الفور أخطرت الأخيرة مديرية التضامن الاجتماعي، تزامنًا مع انتقال فريق من الجمعية، يقوده رامي يوسف، رئيس مجلس الإدارة لمكان الطفلتين، وبعد حوار قصير بين فريق الجمعية والطفلتين تبين أن والدتهما تركتهما نتيجة ظروف خاصة.

"يوسف" قال لـ"الوطن" إنه تواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي للدفع بفريق متخصص وجرى إنقاذ الطفلتين وإيداعهما إحدى دور الرعاية مؤقتاً، حتى استيفاء إجراءات الكشف الطبي ومحاضر التسلم بنيابة أمن المنتزه ثالت لإنهاء إجراءات تسليم نعمة وهنا، تزامناً مع مناشدة مديرية التضامن الاجتماعي المواطنين لمساعدتها فى التوصل إلى أهل الطفلتين.

وأكد مصدر بالمديرية أن إجمالي عدد الأطفال الذين تم التعامل معهم بلغ 1492 طفلاً، وبلغ عدد حالات الإيداع المؤسسي 83، ودمج 34، وتقديم 495 وجبة ساخنة.