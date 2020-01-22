مُهداه لرجاء الجداوي.. تفاصيل مسابقة the big 5 لتصميم الأزياء

انطلقت مساء أمس، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مسابقة The Big 5، والتي ينظمها خبراء الموضة من دول وثقافات مختلفة، وذلك بقيادة 5 مصممين للأزياء من مصر والوطن العربي، وهم بهيج حسين، وهشام أبوالعلا، من مصر، وأميمة عزوز، من السعودية، وسوشا، من تونس، فضلًا عن خبيرة الموضة سوزان ثابت.

كما يتضمن فريق عمل مكون من خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، ومصفف الشعر هيثم دهب، وخبيرة التجميل چيچي عوض.

وتحدث مصمم الأزياء بهيج حسين، صاحب فكرة المسابقة، مؤكدًا أنه أراد من خلالها أن يجتمع عدد من أكبر مصممي الأزياء بمصر والوطن العربي لتقديم جيل جديد على مستوى عال من الثقافة والإبداع، لافتا إلى أن رسالتهم كمصممين للأزياء هو تقديم الدعم لتلك الصناعة والعمل على عودة بلاد الشرق الأوسط لعرش الموضة مجددا.

وأضاف أن المسابقة ستقام بأسلوب أكاديمي مدروس، وأنه يتمنى استمرار تلك الفعاليات لتقام مرتين سنويا.

وأكد أن الطُلاب المشاركون بالفعل سيدفعون مبالغ من المال، ولكنها رمزية أمام ما يُقدم لهم.

من جانبها عبرت مصممة الأزياء السعودية، أميمة عزوز، عن سعادتها للمشاركة في الحدث الأكبر بالوطن العربي، قائلة إنه يجمع أكبر أسماء في عالم الموضة تحت هدف الارتقاء بصناعة الموضة والأزياء، وتقديم جيل جديد تتاح له خبرات مصممي أزياء محترفين.

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وأضافت أنه مع الانفتاح الثقافي والحضاري أصبح للموضة السعودية مكانة دولية، وأن الفترة المقبلة ستشهد عدد من الفاعليات الخاصة بالأزياء سواء داخل المملكة السعودية أو في الدول الأخرى.

وكشف مصمم الأزياء المصري، هشام أبو العلا، سبب ابتعاده عن الساحة مؤخرا بأن لديه ثقافة مختلفة في صناعة الأزياء، وأنه متواجد بالفعل بتصميماته الجديدة كل موسم، ولكنه قلل من المشاركة في عروض الأزياء لأنه لديه مواصفات خاصة لتقديمها بشكل لائق لمتابعيه.

أما مصمم الأزياء التونسي سوشا أكد رغبته في الارتقاء بمصممي الأزياء الشباب، وتوفير مناخ صحي لهم للتعلم واكتساب الخبرات المختلفة لإخراج جيل جديد قادر على المشاركة وبقوة في المحافل العربية والدولية، لافتا إلى أن تصميماته متواجدة كل موسم، ولكنه قلل من عروض الأزياء بمصر.

ومن المُقرر أن تقام المسابقة على مدار ثلاثة أشهر، لتدريب 20 متسابقا خلال فرق يرأسها أحد أعضاء لجنة التحكيم، ومن ثم يجرى عمل تصفيات دوريا ليحصل الطالب الأكثر تميزا على جائزة The Big 5.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى للمسابقة، مهداه باسم الفنانة رجاء الجداوي، أول عارضة أزياء بمصر.

ويقام الحفل الختامي للمسابقة في إبريل المقبل لعرض أبرز تصميمات الطلاب، وعرض أزياء كبير لمصممي الأزياء أعضاء لجنة التحكيم.