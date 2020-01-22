طفلِك يعاني منه باستمرار؟.. 5 علاجات منزلية لعسر الهضم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يعتقد بعض الأشخاص أن اضطرابات الجهاز الهضمي تقتصر الإصابة بها على البالغين، مع العلم أن الأطفال من الفئات التي تعاني من أعراض عسر الهضم، والمتمثلة في انتفاخ البطن، والشعور بالغثيان، وألم في المعدة، وعدم الشعور بالراحة.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، علاجات منزلية للتغلب على عسر الهضم لدى الأطفال، وفقًا لـ"Health line".. للمزيد اضغط هنا