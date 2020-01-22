"المخ يأكل نفسه".. إليك أضرار قلة النوم على المدى الطويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يعاني الكثيرون من الأرق، ما يؤثر على حياتهم ونشاطهم اليوم، نتيجة قلة النوم ليلًا، والبقاء مستيقظين لفترات طويلة.

وتتعدد فوائد النوم، ومن بينها تخلص الجسم من الإجهاد والسموم، حيث يعيد النوم بناء نظام المناعة لدينا، ويحافظ على الجهاز التنفسي، ومستويات الطاقة، ما يسمح للعقل بمعالجة المعلومات التي حصل عليها خلال اليوم، إلى جانب تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، كما يزيل أيضًا السموم الناتجة عن النشاط العصبي الذي نشهده خلال اليوم.

أما قلة النوم على المدى الطويل، فإنها تؤدي إلى تدهور الدماغ مع الوقت، حيث أجرى علماء الأعصاب من جامعة البوليتكنيك في ماركي بإيطاليا، تجربة علمية على الفئران، وفق ما أوضح موقع بحسب "برايت سايد" الأمريكي.

وقسم الباحثون الفئران إلى مجموعات مختلفة، الأولى يمكن أن تنام بعدد الساعات التي يريدونها في اليوم، والثانية ستكون ملتزمة بالاستيقاظ والنوم أقل من 8 ساعات، أما المجموعة الأخيرة فسوف تبقى مستيقظة لمدة 5 أيام متتالية.

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وراقب العلماء خلايا المخ المسؤولة عن التنظيف الذاتي للدماغ، ولاحظوا أن المجموعة الأولى كانت هذه الخلايا بمستوى نشاط 6%، والثانية 8%، والثالثة 13.5 %، ما يعني أن كلما قلت عدد ساعات النوم، كانت الخلايا تعمل بشكل أكبر.

واستنتج العلماء، أن هذه العلمية، تعني استهلاك المشابك العصبية في الدماغ، أي أن قلة النوم تؤدي إلى أمراض انتكاسية مثل الزهايمر أو الخرف على المدى الطويل.

لذا من الأفضل الحفاظ على النوم مبكرًا، والتأمل وممارسة الرياضة، والتقليل من تناول الكافيين، والتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي.