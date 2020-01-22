ينقي الدم من السموم.. 5 فوائد يوفرها الليمون الأسود لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
تعتاد ربات البيوت على إضافة الليمون الأسود إلى الأطعمة، ولا سيما الأرز البسمتي، فبخلاف المذاق المميز الذي يضفيه إلى المأكولات، يتميز الليمون المجفف بمحتواه العالي من العناصر الغذائية.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد الليمون الأسود على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Herbs"...للمزيد اضغط هنا
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