السعداء لا يتشاجرون.. 7 أساطير خرافية يعتقدها المصريون حول العلاقة الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لقد اعتاد مجتمعنا على وضع قواعد حول ما يجب أن نفعله لنكون سعداء في الزواج، لكن بعض علماء النفس يقولون إننا وضعنا الكثير من الخرافات، والتي تتعارض مع العلاقات المتوازنة. ستجد في هذا التقرير بعضًا منها، وفقًا لموقع "Bright Side".

1. زوجتك أفضل صديق

يؤكد خبراء علم النفس أنه لا توجد قاعدة تنص على أن شريك حياتك يجب أن يكون أفضل صديق لك أو شخص يعرف كل ما يدور عنك.

لا بأس أن يكون لديك بعض المساحة والثرثرة مع صديق طفولتك، بدلاً من زوجتك، يجب أن تكون لديك العلاقة التي تريدها وتؤمن بأنها صحية.

2. الحياة الجادة تعني أنك مع الشخص الخطأ

ليس بالضرورة أن يكون زواجك من القصص الخيالية الحالمة، مع وتيرة الحياة وصعوباتها وضغوطاتها، فالعلاقة الزوجية رحلة طويلة، وإذا كان الزوجان معًا لفترة طويلة وما يزالان سعداء، فهذا يعني أنهما يعنيان أن الحياة ناقصة ولا يوجد الزوج أو الزوجة الكاملة.

3. الزواج هو هدف حياتك

لا يمكن أن تساعدك العلاقات في إيجاد نفسك أو أن تكون نفسك. إذا كنت مكتئبًا، فأنت بحاجة إلى العثور على جذر المشكلة، وتذكر أن الزواج لا يمكن إصلاحه، ولكن الشيء الذي يمكنك القيام به هو تطوير مهارات التواصل، بالإضافة إلى أنك يجب أن تعرف أنه لا يوجد شيء كامل.

4. الأزواج السعداء لا يتجادلان ولا يتشاجران

وفقا لعلماء النفس، الصراع هو جزء من علاقة حميمة طبيعية، وإذا تشاجرتم فليست هناك داعٍ للتفكير في أن كل شيء يجب أن ينتهي، لا يمكنك ببساطة تجنب المعارك في أي علاقة.

Advertisements

نعم، الأزواج السعداء يتشاجرون أيضًا، لكن الشيء الرئيسي هو التوصل إلى نتائج صحيحة.

5. اللطف والمرونة من أجل زواج سعيد

إنه لأمر رائع أن تحب شخصًا كثيرًا، ولا تتوقع أي شيء في المقابل، لكن يجب أن تعلم أن التضحية وإيذاء نفسك طوال الوقت ليس علامة على زواج متوازن، فمن الممكن أن تكون هناك علاقة سلمية ومتوازنة دون إيذاء النفس.

6. الأزواج السعداء يسعون لتلبية كل احتياجات بعضهما البعض

يؤكد علماء النفس أن الإفراط في تلبية كل احتياجات الطرف الآخر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض العلاقة الحميمة، إذ يحتاج المتزوجون إلى أصدقاء أيضًا، كما أن أخذ قسط من الراحة من بعضهما البعض أمر صحي.

ومن المهم أن يكون لديك هواياتك الخاصة، ومن الطبيعي أن تخرج مع أصدقائك دون زوجتك أحيانًا.

7. التوتر سيء للعلاقات

التوتر ليس سيئًا دائمًا في علاقتك. هناك بعض التحديات التي تدفعك للنمو، مثل الزواج أو قرار إنجاب أطفال أو تغيير وظيفتك.

علاوة على ذلك، يساعد التوتر في جعل العلاقات ديناميكية وليست راكدة، لا تنظر فقط إلى الأزواج الآخرين، واعتنِ بأسرتك، بدلاً من أن تصبح عصبيًا بسبب الصور النمطية.