محمد اسماعيل - القاهرة - بعد تورتة نبيلة عبيد.. إليك أغرب تورت أعياد الميلاد (صور)

كتبت- لمياء يسري

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها أمس، وظهرت وهي ممسكة بتورتة على شكل "عيد الحسود".

كثيرًا ما حاول المختصون في صناعة الحلويات ابتكار أشكال جديدة من تورت أعياد الميلاد، خاصة باستخدام "عجينة السكر" التي ساعدت على الخروج بأشكال مختلفة للكيك.

نرصد لكم في ألبوم الصور، عددًا من أشكال التورت المختلفة والغريبة.