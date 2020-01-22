ماذا لو جرى هالحادث في دولتك؟.. شاهد| موقف طريف للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يلقى تفاعلا واسعا

تداول ناشطون عُمانيون بتويتر مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا، وثق موقفا طريفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد مع عدد من المواطنين الذين حاولوا اعتراض موكبه للسلام عليه.

المقطع القديم والذي أعيد نشره ضمن حملة العمانيين لتذكر خطابات السلطان الراحل ومواقفه، أظهر موكب السلطان قابوس أثناء مروره بأحد الطرق العامة وقد سارع المواطنون لقطع الطريق عليه من أجل تحيته والسلام عليه.

ورغم الاندفاع المفاجئ والغريب للمواطنين نحو الموكب والذي ربما فهمه البعض خطأ أنه قد يكون هجوم ما قد يعرضهم لخطر الدهس، إلا أن سيارات الموكب هدأت سرعتها فيما يبدو بأمر السلطان لعدم إيذائهم.

وأشاد ناشطون بحب الشعب لسلطانهم الراحل وكذلك حب السلطان لشعبه والثقة المتبادلة بينهما، متسائلين ماذا لو حدث هذا في دولة أخرى؟ حيث كان من الممكن دهس هؤلاء المواطنين.

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ويعد السلطان قابوس هو أكثر الحكام العرب بقاء في السلطة بعدما أمضى قرابة الـ50 عاما في حكم السلطة وتبنى خلال الفترة سياسة تقتضي بالحياد والابتعاد بالسلطنة عن كافة القضايا الشائكة والأزمات التي كانت تضرب المنطقة، وهمزة الوصل لمناقشة خلافات الشرق الأوسط حتى لقب بسلطان الحياد.

وقال قابوس في أحد أحاديثه أن دراسته للدين الإسلامي وإصرار والده على دراسته تاريخ وثقافة عمان؛ كان السر الذي جعله يتحمل المسئولية تجاه الشعب العماني، ويوسع مداركة.

وكان السلطان الراحل هو سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

وكان يطلق على حاكم عمان لقب «إمام» قبل أن يطلق عليه لقب سلطان، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.