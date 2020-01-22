أحمد عبدالحكيم، هو طفل صغير يبلغ من العمر 9 أعوام، لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب ارتفاع ضغط الدم جراء تناوله وجبة "نودلز - شعرية سريعة التحضر"، وذلك في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. ولتجنب مخاطر الإندومي، أو الشعيرية سريعة التحضير بشكل عام، يمكنك عملها في المنزل بطريقة سهلة. مقادير الشعيرية 3 أكواب دقيق. بيضتين. رشة ملح. ماء للعجن (حسب الحاجة). مقادير البهارات 2 ملعقة صغيرة بودرة بصل. ملعقة صغيرة كمون. 2 ملعقة صغيرة بهارات. ملعقة صغيرة بابريكا. 2 ملعقة صغيرة كركم. Advertisements ملعقة كبيرة كاري. مكعب مرق. طريقة تحضير الشعيرية ينخل الدقيق، ويضاف إليه البيض ويعجن. يضاف الماء حتى يصبح عجين متماسك وجاف. يفرد العجين بالنشابة، ويلف. يقطع العجين قطعا رفيعة جدا باستخدام السكين. يوضع العجين في قوالب ألومنيوم مربعة للفرن. يدخل العجيبن، فرنا ساخنا على درجة حرارة 170. يترك حتى ينضج. طريقة تحضير الإندومي يوضع ماء مغلي على النار، ويضاف إليها الشعيرية. تخلط كل البهارات مع مكعب مرق مبشور، ويضاف إلى الماء المغلي. تقدم الإندومي ساخنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عقب وفاة طفل لتناوله الإندومي.. طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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