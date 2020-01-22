نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".

وظهرت نسرين طافش بـ إطلالة ساحرة ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - مشاء الله - ربنا يحميكى.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

Advertisements

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

قد يهمك ايضاً:

نسرين طافش تعلق علي تهنئة حمدي الميرغني لـفنان محمد أسامة

أول رد من طارق العريان على "زواجه" من نسرين طافش