"شغال محلل بـ 30 ألف في الجوازة".. ما حكم الشرع في زواج التحليل المشروط؟

"بعد سنة ونص جواز اكتشفت إن بيشتغل محلل للزواج، وبياخد 30 ألف جنيه في الجوازة".. كلمات صادمة نطقت بها سيدة تُدعى "هدير. س"، خلال جلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، أمس، بعدما أقامت دعوى خلع حملت رقم 2852 لسنة 2019 أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها لاستحالة العشرة الزوجية بينهما.

وقد برزت فكرة المُحلل، في عديد من الأعمال الدرامية، والمسرحية المصرية، والتي تشير إلى أن المُحِلل هو زوج يتم تأجيره بالاتفاق مع من وقع بينهم الطلاق 3 مرات، للزواج من الزوجة، ثم ينفصل عنها وتعود لزوجها الأول، الأمر الذي يبعد تمامًا عن الدين وأحكامه.

حُكم الدين في زواج المحلل المشروط؟

كانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت حكم الشرع في زواج المحلل المشروط، خلال أمانة الفتوى عبر الموقع الرسمي الإليكتروني، حيث أكدت أنه إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلًا عند الجمهور، أما إذا كان منويًّا فيه فقط من غير اشتراطٍ مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيحٌ كما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة، وتحلّ المرأة للأوّل بوطء الزّوج الثّاني.

وأضافت "الإفتاء": "أن كل شرطٍ يَبطُل العقدُ بالتصريح به فإن إضمارَه مكروه".